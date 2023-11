“Questa è l’ultima volta che vi scrivo”, il messaggio dell’ex gelataia di Busto in coma profondo

Ha voluto salutare tutti prima di immergersi nel sonno profondo e senza uscita della sedazione profonda. Luisa Pisoni, 63enne nota commerciante di Busto Arsizio e artigiana del gelato: «La malattia ha preso il sopravvento – scrive nell’ultimo messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook -. Ora mi incammino verso la nuova strada che mi aspetta. Io sono serena. Grazie a tutti per la vicinanza che mi avete dimostrato in questi anni; io ce l’ho messa tutta ma questa malattia è devastante e ora ho bisogno di riposare. Un abbraccio a tutti».

Sono le sue ultime parole affidate ai famigliari che le hanno pubblicate oggi, giovedì: «Queste sono le parole di Luisa. Adesso è sotto sedazione profonda. Sarà ancora con noi per qualche giorno ma anche dopo sarà per sempre nei nostri cuori» – hanno aggiunto i famigliari.

La sua bacheca si è trasformata in poche ore in un abbraccio collettivo con centinaia di commenti che ricordano il suo sorriso, la sua gentilezza, la sua determinazione nella malattia, la sua bontà d’animo. Luisa, infatti, è molto conosciuta a Busto Arsizio per lo storico locale di via per Lonate “L’incontro-Bar Renato” che ha chiuso dopo 63 anni di attività nel marzo del 2021.

L’attività, nata come bar gelateria /latteria all’estrema periferia di Busto nel giugno 1957, si è sviluppata soprattutto nell’arte gelatiera, mantenendo la tradizione (c’erano ancora “i pozzetti” ) di un gelato di qualità e fatto “veramente come una volta”.

