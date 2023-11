Sciopero dei trasporti venerdì 17 novembre: a rischio bus, treni e aerei

Venerdì 17 novembre è in programma lo sciopero generale dei settori pubblici e privati proclamato da Uil e Cgil per cambiare la Manovra e le politiche economiche e sociali del governo: coinvolgerà in tutta Italia aerei, treni, trasporto pubblico locale, settore marittimo, autostrade, Anas, scuola, pubblico impiego.

Rfi annuncia che lo sciopero riguarderà il personale del Gruppo FS Italiane e Italo; nella fascia dalle ore 00:01 alle ore 20:59 sono previste modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello sciopero.