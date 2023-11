Scontro sul Sempione ai Ronchi di Gallarate

Incidente stradale sul Sempione nel quartiere Ronchi di Gallarate: due auto si sono scontrate con violenza all’altezza del ponte che unisce Ronchi con Crenna e Moriggia.

È accaduto poco prima delle 11.30, le due auto sono finite sul ciglio della strada. Sul posto i primi soccorsi sono stati prestati dal personale di una ambulanza in transito, a cui si è affiancato poi un altro equipaggio di operatori sanitari arrivati con due ambulanze della Croce Rossa di Gallarate e Busto.

Sono state soccorse due persone, i conducenti delle auto. Tramortiti dall’urto sono rimasti a bordo in attesa di essere spostati con cautela dagli operatori sanitari.

Pronto anche l’intervento della Polizia Locale gallaratese, per rilevare l’incidente e regolare il traffico in transito sulla statale, in un punto dove (tra l’altro) transitano anche i mezzi pesanti da e per il cantiere della ferrovia Gallarate-Malpensa. Si segnalano solo rallentamenti.