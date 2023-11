Si avvicina la “Babbo Run” di Busto Arsizio

NOTIZIARIO UISP del 29 novembre 2023

BASKET – Vharese con Uisp in campo a Oggiono

.

Dopo le splendide esibizioni della prima giornata Torneo Uisp a Olgiate e quella fatte a Vanzaghello per le valutazioni Special Olympics, ecco che arriva la seconda giornata del Torneo UISP a Oggiono (Lecco). Un triangolare con gli amici Screwers di Arcore e Screwers di Oggiono. Bello vedere la passione quasi viscerale che ogni singolo giocatore mette in campo per giocare con i compagni e insieme cercare di fare un canestro in più degli altri. Ma al di là del semplice risultato numerico, è sempre emozionante vedere l’impegno che ognuno mette per fare di più rispetto all’ultima partita o all’ultimo allenamento, vedere i miglioramenti che per qualcuno possono essere il fare più palleggi, oppure ridurre al minimo gli errori sui “passi” e sul “doppio”.

Nel bellissimo impianto di Oggiono i ragazzi del Vharese sono stati “splendidi”. Si sono trovati davanti due squadre diverse tra loro: una che ha schierato molte nuove leve, anche giovanissime, per spezzare la “monotonia” degli allenamenti; l’altra che ha dimostrato di avere una marcia in più dal punto di vista tecnico e che ha richiesto un approccio diverso da parte dei nostri. Tutti i ragazzi del Vharese hanno cercato di rendere equilibrato ogni incontro modulando l’intensità della difesa e dell’attacco in base a chi avevano davanti e in base anche al punteggio. Tutti gli atleti di Arcore, Oggiono e Vharese scesi in campo hanno avuto la possibilità di essere e sentirsi protagonisti e questo credo è stato senza dubbio il miglior risultato del triangolare.

BASKET – First League Uisp, Albizzate e Irish capoliste

In First League, nel girone Nord, si parte con l’anticipo della undicesima di andata, con la vittoria di 5 punti dei Boosters Vedano Olona, a segno su Bizzozero per 77-72. Si prosegue con la vittoria di Albizzate, la capolista, al settimo referto rosa consecutivo, batte Ponte Tresa con autorevolezza e merito. Nel derby montelliano fra Young e Just Drink It, vincono i biancoblù di Spissu sui grigigialli di Dalle Valle. Cade il Fuco, che perde con Giubiano dopo un match intenso e spettacolare, 88-84 per i Pigs il finale. Bene Bobbiate, che sale in classifica, sconfiggendo in volata la Pallacanestro Daverio. Fra Bizzozero e Gavirate, vincono i lacuali de La Sportiva, che si impongono per 59-55.

Nel girone Sud, sesta vittoria consecutiva per l’Irish: la regina del girone soffre ma batte, dopo un tempo supplementare, il coriaceo San Giovanni Bosco Olgiate. Bella vittoria del Deportivo, che vince il derby coi Pink Panthers in modo netto. Volata vincente per Venegono, che ottiene la prima vittoria stagionale nella sfida di bassa classifica, con Rovello Porro ko 57-59. Origgio regola la Wool Va: 53-38 per l’Airoldi, che si mantiene nei quartieri altissimi di classifica. Fra Appiano Gentile e Gerenzano, è vittoria dei comaschi, che superano la No Look per 62-54.

PODISMO – Free Runners Team, Babbo Natale scalda i muscoli

Si svolgerà domenica 17 dicembre la Babbo Run, la mitica corsa di Busto Arsizio organizzata dalla Asd Free Runners Team affiliata a Uisp.

Il percorso di gara inizierà in via Guerrini 40 e si snoderà nel parco Alto Milanese. I primi a sfidarsi, alle 9.20, saranno i piccoli aiutanti di Babbo Natale, di età compresa tra 3 e 8 anni, che percorreranno un anello di 200 metri. Alle 9.45 ai nastri di partenza ci saranno adulti e famiglie. Sarà possibile scegliere tra due percorsi: un giro, pari a 4.5 chilometri. E due giri, per un totale di 9 chilometri.

Per i bimbi: truccabimbi, giochi e gadget. C’è anche la possibilità di lasciarli agli animatori durante la corsa. Al traguardo, panettone e vin brulè per tutti.

L’iscrizione costa 6 o 12 euro a seconda del tipo di pacco gara scelto, se comprensivo solo di cappellino o dell’intero costume di Babbo Natale. Sarà spettacolare vedere tanti Babbo Natale correre all’interno del Parco Alto Milanese, divertendosi in perfetto stile Uisp. Per informazioni: 339.5704539 oppure www.freerunnersteam.it.