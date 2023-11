Si urtano in centro a Gallarate, scoppia la lite e un 57enne finisce in ospedale

Un uomo di 57 anni è finito in ospedale, con una ferita alla testa, dopo una lite per futili motivi. Uno scontro, nel vero senso della parola: a innescare la lite sarebbe stato, infatti, un urto fortuito tra pedoni che passavano in zona pedonale.

È avvenuto poco dopo le 20 di sabato sera, nel primo tratto di via San Giovanni Bosco, vicino alla zona più vivace del centro (anche se non c’era molta gente all’aperto, in una serata fredda e di pioggia, ndr).

Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri, che hanno calmato la situazione e sentito le ragioni delle persone coinvolte. Il 57enne è rimasto ferito al capo e, sanguinante, è stato portato in ospedale a Gallarate in “codice verde”, quindi con ferite lievi e superficiali che non hanno destato particolare preoccupazione.