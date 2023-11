Sport e affari, Australia e Varese si stringono la mano all’hub di Gavirate

Giovanni Caniglia, CEO del gruppo Pelligra di cui trovate un’intervista a QUESTO link, non è stato l’unico ospite del cosiddetto “hub degli australiani” di Gavirate. L’European Training Center dell’AIS (che è l’organismo equivalente al CONI) ha infatti ospitato un’articolata conferenza intitolata “Business behind sport” richiamando sulle rive del lago alcuni imprenditori italiani che hanno in corso collaborazioni con lo sport australiano.

Una novità importante dell’hub oggi diretto da Fiona De Jong, visto che a lungo la struttura era stata riservata unicamente ad atleti, allenatori e dirigenti senza aperture al mondo esterno. Questa volta il “motore” dell’iniziativa è stata l’AIBA, l’Australia Italia Business Association presieduta da Taylee Lewis che ha chiamato a raccolta partner di primo piano. (foto in alto: Mauro Temperelli, Mauro Vitiello e Fiona De Jong)

Oltre alla Pelligra Holding Italia infatti sono intervenuti i rappresentanti di aziende come il marchio di abbigliamento parmense Errea che veste alcune nazionali “cangure” (e la Pallacanestro Varese), la Myrtha Pools che ha sede nel Mantovano e che ha realizzato una serie di piscine anche sportive di altissimo livello (Olimpiadi comprese). Con loro anche Euleria Health, realtà milanese che si occupa di software medicali legati anche allo sport e, tra il pubblico, Technogym, leader dei macchinari per fitness che tra le altre cose ha “arredato” le palestre presenti all’interno del Training Center di Gavirate.

Taylee Lewis

Davanti a una platea formata anche dagli studenti dell’Università dell’Insubria, si è parlato soprattutto di sostenibilità e dell’importanza, per le aziende, di coprire vari campi d’azione. Nel mirino ci sono anche le Olimpiadi del 2032 che l’Australia ospiterà in casa, a Brisbane. «Da qui ad allora ci sono tante opportunità anche per le aziende italiane – spiega Lewis – perché il mondo economico australiano ricerca la tecnologia e l’esperienza italiane. Un investimento è sempre benvenuto in Australia e la nostra associazione aiuta proprio le aziende italiane a lavorare in Australia attraverso una rete di professionisti che possono guidare in questo percorso».

Tra gli uditori dell’incontro anche i vertici della Camera di Commercio di Varese, il presidente Mauro Vitiello e il direttore generale Mauro Temperelli a conferma dell’interesse e dell’importanza che l’hub di Gavirate ha (e può avere sempre di più) nel tessuto sociale, sportivo ed economico locale.

«Sport e business sono due aspetti cui Camera di Commercio segue ovviamente con grande interesse, come crediamo sia molto importante il rapporto con l’Australia per le nostre aziende. La scorsa estate siamo stati presenti, attraverso una rappresentanza locale, a un’importante rassegna organizzata dalla Camera di Commercio Italiana di Sidney, un appuntamento che ha fruttato decine di contatti utili. Una strada positiva che le aziende del Varesotto possono seguire per ampliare la propria attività».