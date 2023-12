A Luino una domenica ricchissima di eventi natalizi

Dopo il trionfo dello scorso weekend, con centinaia di entusiasti partecipanti che hanno animato le vie di Luino, l’appuntamento si rinnova questa domenica, 17 dicembre. In un ricco programma di eventi, pronto a sorprendere sia grandi che piccini.

Tutti gli eventi

Mattina di mercatini di Natale: a partire dalle 10:00, le vie di Sereni, Piazza Garibaldi e Via Vittorio Veneto ospiteranno i tradizionali mercatini di Natale. Un’occasione unica per immergersi nella magia delle festività e scoprire prodotti locali a chilometro zero.

Pomeriggio di giochi e divertimento: dalle 14:30, diverse strade nel centro di Luino saranno chiuse al traffico per lasciare spazio a un trenino di Natale e a una coinvolgente caccia al tesoro in città. E i più piccoli avranno l’opportunità di scrivere la loro lettera a Babbo Natale, circondati dagli elfi della Nuova Pro Loco Città di Luino.

Concerti e intrattenimento: alle 15:00, il Parco Ferrini ospiterà un emozionante concerto di Natale, mentre in Via Vittorio Veneto si terrà un evento di skateboard. Nel frattempo, gli appassionati di cultura potranno partecipare al tour “A Passeggio nei Luoghi di Piero Chiara”, con ritrovo alle 15:00 in Via F. Cavallotti (partecipazione gratuita – info: 338.3406534)

Serata magica nel centro cittadino: il pomeriggio si concluderà con un ricco programma di eventi nel centro di Luino. Dalle 14:30 in poi, i visitatori potranno ammirare la Mostra dei Presepi in via F. Cavallotti, partecipare al Quizzone di Natale, godere di un DJ set natalizio e assistere al concerto dell’Accademia Bertani. I più giovani potranno divertirsi con il laboratorio degli elfi e i colori, mentre la Nuova Pro Loco Città di Luino offrirà una deliziosa merenda. Tra le varie attività proposte ci saranno inoltre un laboratorio della Nuova Pro Loco Città di Luino, foto indimenticabili con Babbo Natale, truccabimbi a cura della C.R.I. e la mostra “L’Arte in Gioco”.

Per saperne di più, puoi seguire lo spettacolo del Natale luinese sulle pagine Instagram luinoinfestae Facebook LuinoinFesta.