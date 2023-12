A Varese in vetrina il presepe del ciclismo con Ganna, Binda e Coppi

Il Presepe del Ciclismo per la prima volta è stato allestito a Varese da un’idea di Ciclovarese. Da oggi la singolare composizione che richiama il Natale in tema ciclistico è visibile presso la vetrina dell’Ottica Zago, in via Staurenghi 28.

In mostra diverse miniature di ciclisti tra le quali sono riconoscibili le sagome di Luigi Ganna, Alfredo Binda, Fausto Coppi, Ercole Baldini, Giovanbattista Baronchelli, Giuseppe Saronni, Francesco Moser, Gianni Bugno, Eddy Merckx e Stefano Zanini.

Una singolare rappresentazione con altre numerose componenti del ciclismo, come la riproduzione della Cappellina della Madonnina del Brinzio e del monumento dedicato si ciclisti defunti. Grazie alla disponibilità dell’Ottica Zago sarà inoltre possibile acquistare il volume: Tre Valli Varesine – la storia – edito da Sunrise Media.