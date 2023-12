A8 Milano-Varese: aggiornato il programma delle chiusure notturne

Sulla A8 Milano-Varese, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, come di seguito indicato:

–dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 dicembre, sarà chiuso lo svincolo Castellanza, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano;

-dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 dicembre, sarà chiuso lo svincolo Gallarate, in entrata verso Varese/D08 Diramazione Gallarate-Gattico e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare: in entrata verso Varese: Busto Arsizio o Cavaria; in entrata verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla stessa Diramazione; in uscita per chi proviene da Milano: Busto Arsizio;

-dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;

-dalle 21:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 dicembre, sarà chiuso lo svincolo Legnano, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza; -dalle 21:00 di venerdì 15 alle 5:00 di sabato 16 dicembre, sarà chiuso lo svincolo Castellanza, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano; -dalle 21:00 di venerdì 15 alle 5:00 di sabato 16 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.