Alfa monitora la sua rete fognaria con l’occhio del satellite spaziale: sotto controllo 3600 chilometri di tubature

Sempre per cercare le perdite e sempre con lo stesso “occhio” che viaggia centinaia di chilometri dalla Terra, ma questa volta per indagare lo stato di salute delle tubazioni fognarie. È l’innovativa tecnologia satellitare che Alfa ha già utilizzato per gli acquedotti con ottimi risultati.

Il software utilizzato però è diverso: «non si cerca più l’acqua nel sottosuolo, come per le reti acquedottistiche, ma si monitora “lo spostamento del terreno in termini di spazio, velocità e accelerazione – spiega Chiara Cosco, Responsabile Hydraulic Perormance di Alfa – e questi dati ci permettono di valutare se le tubazioni della fognatura possano avere subito un danno a causa degli spostamenti stessi».

Il tutto, ovviamente, sovrapponendo le informazioni del satellite alla mappa digitale di tutte le reti fognarie gestite di cui Alfa dispone.

«Questa tecnologica è molto efficace – aggiunge Cosco – perché ci permette di intervenire tempestivamente, anche prima che le rotture avvengano».

«L’attività svolta con l’aiuto del satellite – spiega Michele Colombo, dell’Ufficio Hydraulic Perormance di Alfa – ha consentito in breve tempo di esaminare tutti gli oltre 3.600 km di rete che abbiamo in gestione e di identificare i primi 36 km di tubazioni potenzialmente danneggiati. Di questi, su 10 km abbiamo già eseguito video ispezioni che hanno messo in luce diversi danni, sia di piccola che di grande entità, prontamente riparati».

Il sistema prevede l’utilizzo di dati provenienti da satelliti impiegati nel programma europeo per l’osservazione della Terra, gestito dall’Agenzia spaziale europea (Esa) che fornisce settimanalmente informazioni relative alle quote del terreno.