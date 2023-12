Alfieri sulla Manovra: “Il Governo impone una nuova tassa sui frontalieri”

«La legge di bilancio 2024 introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria posta a carico dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale con importi fino a 200 euro al mese. Anche il ministero della Salute, quando eravamo noi al governo, con una propria circolare aveva già chiarito che i lavoratori frontalieri non erano tenuti a versare ulteriori contributi per l’iscrizione al SSN al fine di beneficiare dell’assistenza nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Ma il Governo, pur di fare cassa, ha tirato dritto senza coinvolgere i sindacati, le amministrazioni locali e le associazioni dei frontalieri”. Lo dice il senatore varesino del Pd Alessandro Alfieri, capogruppo dem in Commissione Esteri e Difesa.

“Personalmente e come Partito Democratico – continua Alfieri – ci siamo sempre spesi per tutelare questa categoria di lavoratori sia quando eravamo al governo, introducendo un nuovo accordo tra Italia e Svizzera, sia oggi che siamo all’ opposizione con un emendamento che intendeva eliminare questo nuovo balzello. Quest’ultimo bocciato in commissione bilancio al Senato. Continueremo a vigilare e dare battaglia nei prossimi giorni in aula per tenere alta l’attenzione e provare a fermare il governo”.