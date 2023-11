Ristorni dei frontalieri a Varese: “Contributo fondamentale del Pd”

«Varese beneficerà dei ristorni dei frontalieri: un bel successo per la nostra città e il suo territorio. Il nostro contributo è stato fondamentale».

Inizia così la nota firmata dal circolo PD di Varese in merito all’applicazione già dal 2024 dei nuovi criteri per la ripartizione dei ristorni dei frontalieri a favore dei comuni di confine, come Varese.

«Grazie al grande lavoro di squadra fra enti e rappresentanti delle istituzioni che hanno visto protagonisti il nostro senatore Alfieri e l’amministrazione Galimberti – spiegano Manuela Lozza, segretaria PD Varese città e Alessandro Pepe, membro di segreteria e presidente commissione 11, Rapporti con la Confederazione Elvetica e area vasta -: finalmente anche Varese avrà a disposizione questi preziosi fondi. Questo risultato – concludono dal PD – permetterà di fare ulteriori investimenti infrastrutturali a favore dei frontalieri e, più in generale, della città con l’obiettivo di renderla ancora più attrattiva e competitiva».