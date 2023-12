Ambiente, giovani e rigenerazione urbana nell’agenda del Gruppo varesino MoVimento 5 Stelle

Si è costruito il gruppo territoriale di Varese del MoVimento 5 Stelle. La rappresentante del gruppo territoriale, Francesca Bonoldi, eletta il 2 dicembre scorso in occasione dell’assemblea costitutiva, ha nominato le figure previste dal Regolamento nazionale: Diego Carmenati, attivista lavenese, ha assunto il doppio incarico di Vice Rappresentante vicario e di Referente Progetti; Luca Paris, consigliere comunale di Varese, ricopre il ruolo di Referente per la Formazione; Francesco Pio Miceli, attivista diciannovenne di Porto Ceresio, Comune di cui presiede la Consulta giovanile da lui stesso istituita, riveste l’incarico di Referente Giovani.

L’azione del Gruppo territoriale di Varese si estende sull’intera area centro-settentrionale della nostra provincia, corrispondente di fatto ai 31 Comuni ricompresi nel collegio elettorale della Camera Lombardia 2 U01.

Diego Carmenati sarà la figura di raccordo tra il comitato nazionale e quello territoriale: « Il mio compito sarà quello di tradurre in pratica i progetti generali e politici o, viceversa, di recepire istanze e proposte del territorio da presentare a comitato nazionale. L’iniziativa “io sono plastic free”, che abbiamo portato avanti nell’estate scorsa sui laghi Maggiore, Ceresio e di Varese, è stata sottoposta a livello centrale. Un ambito, che ci vedrà molto attivi, sarà anche quello della rigenerazione urbana, dati i grandi siti industriali ormai abbandonati, testimoni di un tempo che non c’è più. Anche sulla sicurezza della linea Alptransit accenderemo un focus»

Il consigliere comunale di Varese Luca Paris si occuperà di formazione: «Vorremmo riproporre la scuola politica che i grandi partiti del secolo scorso promuovevano per dare basi solide a chi entrava poi in questomondo. Faremo incontri con esperti di diversi settori, dal lavoro, all’ambiente, alle fragilità. Punteremo sulla cultura delle uguaglianze e dei diritti civili e sociali. Per finire promuoveremo la conoscenza nel campo della transizione digitale che è strategica per il futuro».

Al giovane Francesco Pio Miceli, con un passato nelle rappresentanze studentesche, un lavoro di coordinamento del settore under36 anni: « Il Movimento ha un network giovani che è un cantiere dove far circolare idee di sviluppo. Abbiamo relazioni continue con i parlamentari: nel nostro territorio è Valentina Barzotti che ci coinvolge nelle tematiche che riguardano questa fetta di popolazione su cui il Movimento conta».

Si è scelto, infine, di nominare un Coordinatore organizzativo, che si occuperà di gestire le presenze degli attivisti alle diverse iniziative: compito affidato a Vittorio Salvo, attivista di Besozzo già in più occasioni candidato per il M5S. Sono stati poi istituiti i primi due tavoli tecnico-tematici, dedicati rispettivamente all’ambito della Rigenerazione urbana, di cui sarà coordinatore l’architetto Fiorenzo Pedroletti, e all’area dell’Inclusione, accessibilità e fragilità, di cui sarà coordinatrice la docente Rosamaria Stella.