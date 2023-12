Andava a 105 chilometri orari quando il limite era 50: denunciato automobilista nel locarnese

Il 10 dicembre scorso, durante un controllo della velocità, la polizia cantonale ha riscontrato una grave violazione delle norme sulla circolazione stradale.

A San Nazzaro (Gambarogno), in via Cantonale, un automobilista tedesco di 54 anni residente nel Locarnese è stato fermato mentre guidava a una velocità di 105 chilometri all’ora in una zona dove il limite è di 50.

Il conducente è stato denunciato al Ministero pubblico come pirata della strada per grave violazione della Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida.

La velocità eccessiva rimane una delle principali cause di incidenti: la polizia rinnova l’appello ai conducenti di rispettare i limiti di velocità per proteggere la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Guidare con prudenza, rispettare i limiti di velocità e prestare attenzione alla strada sono tutti modi efficaci per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.