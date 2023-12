Babbo Natale, la Befana e i cori accompagnano le Lucine di Natale di Leggiuno

Un incanto per grandi e piccini. Le Lucine di Natale di Leggiuno anche quest’anno stanno richiamando moltissimi visitatori, curiosi di vedere lo spettacolo del bosco incantato.

Per l’edizione 2023 il percorso ospita novità e sorprese rispetto agli anni precedenti, con un percorso ancora più lungo: l’allestimento è realizzato con ben 700mila luci LED, 200mila in più rispetto all’edizione del 2022.

Le suggestive installazioni sono fatte interamente a mano dalla squadra di Lino Betti, ideatore della manifestazione.

Gli animaletti del bosco, i fiori variopinti così come tutte le creazioni fantastiche che animano il percorso sono tutte realizzate artigianalmente utilizzando materiali di recupero, come plastiche riciclate e scarti edili. L’oratorio, la chiesa, il bosco e parte del borgo, diventano così uno spettacolo per tutta la famiglia, nell’incanto dell’atmosfera del Natale.

La magia del percorso è accompagnata anche da diversi eventi. Per buona parte del periodo di apertura della manifestazione grandi e piccini possono incontrare Babbo Natale (fino al 25), che lascerà spazio alla Befana a partire dal 26 dicembre e sarà disponibile per foto e racconti. Gli eventi continuano poi con i canti di Natale per un calendario di eventi molto ricco.

Ecco dunque gli appuntamenti in programma dal prossimo fine settimana:

15 dicembre, Coro San Giovanni Battista – Caravate | dalle 19.00 alle 22.30 circa

Coro dei Ragazzi dell’Oratorio | dalle 18.00 alle 19.30 circa

23 Dicembre, Coro dei Ragazzi dell’Oratorio | dalle 18.00 alle 19.30 circa

– Concerto Arpa e Oboe | ore 20:45. In collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano | Ingresso incluso con i biglietti Parco

– Concerto per Viola sola – Simone Libralon | ore 20:45. In collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano | Ingresso incluso con i biglietti Parco.

Come sempre, durante la manifestazione delle Lucine di Leggiuno è possibile trovare anche un punto ristoro con bevande calde e stand gastronomico.

Tutte le informazioni, orari, costi e altro sul sito https://lucinedinatale.it/.