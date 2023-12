Le case illuminate per il Natale 2023 a Varese e nel Varesotto

Sono sempre di più a Varese e nel Varesotto le abitazioni private (all’interno delle quali non è possibile accedere) che si illuminano durante il periodo di Natale. Oltre alla casa del signor Lino Betti di Leggiuno, tra i primi a richiamare visitatori alla sua casa grazie ad un allestimento di migliaia di lucine, tanti altri hanno preso il suo esempio e si sono sbizzarriti nel decorare giardini e facciate.

Galleria fotografica Le Lucine di Natale 2022: la casa di Lino Betti 4 di 8

Ecco un elenco delle case illuminate segnalate in questo Natale 2023 a Varese e nel Varesetto

Le Lucine di Natale di Leggiuno – Via Riva 10

Fino al 7 gennaio le Lucine di Natale di Leggiuno offrono uno spettacolo da favola ad adulti e bambini. Le Lucine di Leggiuno sono realizzate dal signor Lino Betti: è stato lui ad iniziare la tradizione, prima addobbando la sua abitazione che è visibile anche quest’anno, poi realizzando il bosco incantato. – Le lucine di Natale

La casa di Babbo Natale a Ispra – Via Europa 329

Da oltre quarant’anni Bruno Melchiori e la moglie Antonietta addobbano il giardino della loro casa, regalando ai bambini e non solo uno spettacolo meraviglioso. Non è possibile accedere al giardino ma questo non toglie nulla alla magica atmosfera che si crea al calar della sera con le luci illuminate, proiezioni e tanto altro.

La casa di Malnate – via Garibaldi 25.

Luca Carofiglio ha deciso di creare un allestimento speciale a casa sua. Cinquemila led allestiti dal nostro lettore offriranno uno spettacolo luminoso all’interno del cortile nel cuore del centro di Malnate. La casa si trova in una corte dove si può accedere liberamente dalle 17 alle 18. Dalle 19 alle 21 l’illuminazione rimane accesa e sarà visibile da via Mazzini.

A Gurone, Via Fulvio de Salvo

Come da tradizione, anche la casa di Gurone incanta i passanti.

La Casa del Natale a Busto Arsizio

Ogni anno è una meraviglia e sempre più persone ormai conoscono l’opera natalizia di Andrea Libutti e Valentina Picco Bellazzi che illumina la casa di famiglia del noto avvocato bustese, Walter Picco Bellazzi, in via Bramante. Sono oltre 300 mila le lucine posizionate per decorare il giardino, le finestre, gli alberi della villa che si trova proprio a ridosso del centro.

Una casa illuminata a Sesona di Vergiate in via Posorti

Una new entry, appena segnatala, è la casa illuminata di Sesona a Vergiate.

La casa illuminata di Vittorio a Castiglione Olona

Vittorio ha illuminato la sua casa di Natale, a Castiglione Olona, in Via Filippo Turati con 6000 Led, creando un’atmosfera quasi fiabesca e sicuramente sfavillante lungo la via. “L’allestimento natalizio comincia ai primi di novembre e termina, solitamente, a fine novembre in modo da arrivare ben illuminati il primo dicembre (anche se quest’anno le luci sono già accese da un paio di settimane). Non vi nego che già si sta pensando al prossimo anno!”.