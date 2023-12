Bialaszewski: “Abbiamo dimostrato di cosa è capace questa squadra”

OPENJOBMETIS VARESE – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 116-93 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

TOM BIALASZEWSKI (Allenatore Openjobmetis): Dovevamo chiudere meglio questa partita ma abbiamo fatto un primo tempo ottimo, dimostrando cosa questa squadra può fare. È molto importante questa vittoria perché dà continuità a quella di settimana scorsa migliorando le nostre prospettive. È la prima volta che vesto il palazzetto così caldo, sono molto contento per i nostri tifosi. Un giocatore come Mannion dà maggior sicurezza anche quando le cose non vanno bene. Spencer è un giocatore che mette energia e aiuta nelle piccole cose, difensivamente è intelligente e anche in allenamento gioca sempre forte, non è un caso che Brown con lui faccia meglio.

BIALASZEWSKI 2 – Mi aspettavo che la squadra proseguisse su quanto fatto nel finale di partita di settimana scorsa, ma se mi avessero detto che oggi all’intervallo avremmo segnato 70 punti e avuto un distacco così ampio probabilmente non ci avrei creduto. Riguardo a Woldetensae stiamo cercando degli assetti diversi per cambiare ciò che prima non andava; è una decisione tattica ma non c’è nulla di permanente. Dopo la partita con Leiden ho avuto un confronto molto diretto con la squadra, perché non volevo che quella squadra fosse la rappresentazione della mia persona, con le esperienze che ho vissuto finora nel basket professionistico. ho parlato con tutti i giocatori, specialmente con alcuni, chiedendo di più e devo dire che qualche cambiamento si è visto.

DIMITRIS PRIFTIS (Allenatore UnaHotels): Congratulazione a Varese per la vittoria ma sono davvero scontento del nostro primo tempo, in particolare del primo quarto. Ovviamente hanno tirato molto bene ma il nostro approccio non è stato buono. Non abbiamo avuto intensità ed energia, il primo tempo non è la fotografia della squadra che siamo. Non siamo mai stati così brutti quest’anno. Il pensiero che ci sono stati dei tifosi che sono arrivati da Reggio Emilia per vedere questa brutta prestazione mi rende amareggiato. Alla fine credo che questa debba essere per noi una lezione. Buon anno nuovo a Varese, i suoi tifosi e anche ai nostri. La mia speranza per il prossimo anno è che ci siano momento migliori per tutti.

NICCOLO’ MANNION (Giocatore Openjobmetis): È stato veramente bellissimo, incredibile. Quando giochiamo così veloce, con tutti questi tiratori è difficile per l’altra squadra; vogliamo andare avanti così. Voglio congratularmi con Hanlan che ha fatto una grande partita. Mi sento molto a mio agio in campo. Personalmente ho giocato due quarti bene, quando crescerà la condizione spero di arrivare a quattro.