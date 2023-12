Mannion traccia il solco, Hanlan semina e raccoglie

YOUNG 6,5 – Ha ormai sorpassato Shahid nelle gerarchie guadagnandosi un posto a referto: la sua presenza consente un uso meno estremo di McDermott (che qualche problemino di falli lo ha sempre) e di Brown. Ora starà a lui meritarsi la conferma a fine gennaio ma il barometro è in leggera crescita per James. Uno che a basket sa anche giocare, ha senso della posizione e del rimbalzo ma per ora viaggia una pista dietro ai compagni. Da segnalare un’insospettabile tenuta difensiva su Hervey.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Unahotels Reggio Emilia 116-93 4 di 47

MANNION 8 – Esordio da sogno a Pesaro, esordio casalingo altrettanto onirico: la gente lo accoglie come un Messia fin dal riscaldamento e lui saluta un po’ timido nei modi ma debordante nel basket. Il primo periodo è altrettanto irreale dell’ultimo alla Vitrifrigo Arena: 14 punti con il 100% al tiro: il solco è già segnato, ci penseranno gli altri a seminare, innaffiare e raccogliere. Sempre con la sua supervisione, perché alla fine non ci sono solo i 19 punti ma pure gli 8 assist e un plus/minus che dice 30. E lode.

ULANEO 7,5 – Leone d’area anche quando il titolare Spencer va a sedersi. Cosa dire a Scott? Forse lo si può giusto incitare a tirare meglio i liberi ma per il resto è maiuscolo in tutto quel che fa. Schiaccia anche di prepotenza, in un caso, poi sgomita a rimbalzo, guadagna 8 carambole, mette muscoli e centimetri nel pitturato. Serata ruggente.

SPENCER 7,5 – Tiramolla d’area: ha gambe, braccia e tronco che sembra si allunghino quando dalle sue parti arriva un giocatore avversario. Due stoppate, sei rimbalzi, blindatura dell’area quando Reggio Emilia avrebbe bisogno di trovare qualche punto facile. E un paio di tap in volanti nei quali – di nuovo – usa arti elasticizzati per arrivare a prendere il pallone e a schiaffeggiarlo dentro al cerchio. Pure un paio di assist nonostante non abbia mani particolarmente felpate.

WOLDETENSAE S. V. – Sacrificato dal nuovo assetto per scelta tecnica che, a detta di Bialaszewski, non è definitiva. Vede il campo solo nel garbage time finale ma si tenga pronto: non si merita l’accantonamento.

LIBRIZZI 6,5 – Senza Moretti è Matteo ad ereditare minuti copiosi, anche in cabina di regia. Non segna se non alla fine, però si sbuccia le ginocchia in difesa, spreme tanta energia, conferma di poter avere un ruolo in questa squadra e in Serie A. E poi, Mannion o non Mannion, al momento della presentazione è lui a sfondare il record dei decibel.

HANLAN 8,5 (IL MIGLIORE) – Finché ha benzina, va come un bolide di Formula Uno. 31 punti in tre periodi, poi anche lui si stanca e perde la misura del tiro ma vuoi mettere? Se Mannion dà il là al concerto, Olivier si concede lunghi assoli che strappano applausi anche dal loggione più esigente. Non deve più fare il boia e l’impiccato – pardon, il play e la guardia – dentro alla stessa azione: la presenza di Nico gli libera spazio e lui va a nozze travolgendo la difesa reggiana.

MVP Confident anche per i lettori della #direttaVN con il 49% dei voti.

MCDERMOTT 8 – Lo abbiamo già scritto in cronaca: in una partita normale Sean potrebbe essere l’MVP sia perché garantisce 15 punti in attacco con ottime percentuali e altrettanto buone scelte, sia perché va in missione difensiva tenendo il temutissimo Galloway quasi a bocca asciutta. Il ruolo è un po’ quello già ricoperto nel secondo tempo a Pesaro: allora fu Bamforth a pagare dazio contro il Reverendo biancorosso. Arma tattica sui 28 metri: quanto ci è mancato durante il suo infortunio.

BROWN 8 – Avete presente il tiro al piattello olimpico? Ecco, Gabe potrebbe tranquillamente concorrere per una medaglia: manca solo che urli “pool” al momento di ricevere gli scarichi dei compagni ed ecco la fucilata precisa e implacabile. 6/8 dall’arco, 22 punti totali ma pure 7 rimbalzi e 4 assist. Arma letale.