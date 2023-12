Bimbo di tre anni azzannato da un dobermann a Dumenza

Un bambino di tre anni è stato morso alla testa da un cane nella sua abitazione di Dumenza. Ferita anche la nonna. Il fatto è avvenuto attorno a mezzogiorno e sul posto ha operato un elicottero sanitario di Como, tre mezzi di terra di Padana emergenza, Croce rossa italiana e automedica.

Dalle prime informazioni il bimbo è stato ferito nella zona temporale sinistra fino alla teca cranica; il cane è un dobermann, animale della famiglia.

Il piccolo è stato preso in cura dai sanitari ed è volato in pronto soccorso sull’elicottero alla volta di Varese. Ferita in codice giallo anche la nonna, ferita alle braccia. Sul posto i carabinieri della compagnia di Luino.