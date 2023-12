Bruciato il presepe della chiesa di Villastanza a Parabiago, fermato un uomo

In fiamme il presepe della chiesa parrocchiale di Villastanza, frazione di Parabiago. L’incendio che ha avvolto la natività è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 dicembre, ed è stato spento dai Vigili del Fuoco di Legnano. Sono in corso le indagini per capire se si tratta di un fatto doloso. Alcuni cittadini avrebbero visto un uomo aggirarsi vicino alla chiesa con in mano un bastone di legno in fiamme. A fronte di ciò la Polizia Locale di Parabiago nel tardo pomeriggio ha bloccato ed identificato un uomo sospettato di essere l’autore del fatto. La conferma è stata verso le 17 dallo stesso Comando parabiaghese impegnato a ricostruire i fatti.

Il luogo sacro, di piazza Indipendenza, è stato evacuato ed isolato dalla Polizia Locale di Parabiago. Il fumo nero, sprigionatosi dalla combustione, si è diffuso per tutta la chiesa ed è anche uscito dai vani del campanile.

Sul posto è anche intervenuto il personale del 118 che ha portato le prime cure ad un uomo di 51 anni. La Polizia Locale, durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, ha delimitato l’area. Sul posto anche i carabinieri della Stazione Locale. Sono in corso le indagini. Importanti i danni registrati nella chiesa.