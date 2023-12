Casa in fiamme a Casalitta, Vigili del Fuoco in azione

Nella serata di martedì 5 dicembre, un incendio ha interessato la copertura di un’abitazione ubicata in via Celeste Vanoni, a Casale Litta, in provincia di Varese. Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento.

Immediatamente dopo la segnalazione, i vigili del fuoco delle sedi di Ispra, Varese e Somma Lombardo sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Cinque automezzi sono stati impiegati per l’intervento, includendo due autopompe, un’autoscala, un’autobotte e un fuoristrada equipaggiato con modulo antincendio.

Gli operatori dei vigili del fuoco, sono riusciti a spegnere l’incendio, garantendo la sicurezza dell’area circostante.

Al momento, non vi sono informazioni su eventuali lesioni o danni a persone coinvolte nell’incidente.