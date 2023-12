Chiude una notte la stazione di Gallarate sulla A8 Milano-Varese

Gli automobilisti che viaggiano sulla A8 Milano-Varese dovrebbero prepararsi per alcune modifiche al loro percorso abituale. Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, la stazione di Gallarate sarà chiusa nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 dicembre.

La chiusura avrà inizio alle 21 di giovedì 21 e terminerà alle 5 di venerdì 22 dicembre. Durante questo periodo, l’accesso alla stazione di Gallarate, in direzione Milano, sarà interrotto.

Gli automobilisti sono invitati a prendere in considerazione percorsi alternativi. In particolare, si consiglia di entrare a Busto Arsizio come alternativa durante la chiusura.