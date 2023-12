“Concreti e appassionati: ai giovani dico che trovare lavoro è un percorso”

Il presidente di ASSOSOMM (Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro) e Amministratore Delegato di Openjobmetis Rosario Rasizza è intervenuto a Mattino Cinque News su Canale 5 per parlare dei temi relativi alla ricerca di lavoro, specie da parte dei giovani: «Dopo 3 mesi il 30% di chi si rivolge a noi Agenzie per il Lavoro private viene assunto a tempo indeterminato».

«Mi rivolgo a tutti i giovani in cerca di lavoro: la prima cosa da fare è allontanarsi dal lavoro in nero. Incominciate a lavorare senza aspettare il lavoro perfetto migliorandosi, nel frattempo attraverso corsi di formazione in ciò per cui si prova passione. Un regolare lavoro a tempo determinato può essere un buon modo per iniziare a entrare nel mondo del lavoro. Starà poi al singolo mostrarsi concreto e appassionato. Avere un lavoro a tempo indeterminato è un percorso: non lo trovi subito al primo incarico», ha dichiarato Rasizza nel corso di un’intervista alla trasmissione Mattino Cinque News su Canale5.

«Ricordo a tutti che questa mattina oltre 600.000 persone sono andate a lavorare presso aziende clienti con un contratto di somministrazione e che dopo 3 mesi il 30% di loro viene assunto a tempo indeterminato. Noi professionisti di Assosomm siamo Agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro per operare in questo settore, a maggior garanzia per tutte le persone che quotidianamente si rivolgono a noi. I giovani che cercano un lavoro in regola e dignitoso possono rivolgersi alle Agenzie per il Lavoro che possono svolgere un ruolo fondamentale nella lotta alla disoccupazione e al lavoro nero» ha concluso.