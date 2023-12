Dai quadri specchianti all’intelligenza artificiale: dialogo con Michelangelo Pistoletto

Novant’anni di straordinaria energia: questo è Michelangelo Pistoletto: classe 1933, che ha ricevuto nella serata del 12 dicembre il premio Furia 2023. IL grande artista, noto per i suoi “quadri specchianti”, le sue “Veneri degli Stracci” e per essere il principale rappresentante della cosiddetta “Arte Povera” ci ha fatto il regalo di concedere un po’ del suo vorticoso tempo per parlare con noi di arte, scienza e anche di intelligenza artificiale, con quello sguardo sempre proiettato nel futuro che caratterizza la sua arte e la sua vita da artista internazionale.

La conversazione è stata davanti alla telecamera, ma alcuni dei suoi pensieri abbiamo voluto riassumerveli qui:

Sul premio Furia, che è destinato a chi divulga il pensiero ecologico e che di solito è dedicato a scienziati o scrittori: «È un premio che mi sembra molto logico nel mio percorso nel mio lavoro perché tutto il mio lavoro come artista è fenomenologico. Faccio un esempio: il quadro specchiante nasce da una ricerca della mia identità attraverso l’autoritratto. Con l’autoritratto. Io mi sono trovato davanti allo specchio. L’elaborazione del dell’autoritratto mi ha portato a trasformare la tela stessa in superficie specchiante: per cui quello specchio che è sempre stato a fianco del cavalletto su cui stava la tela è diventato la tela per cui il quadro ha cominciato a prodursi da solo, senza bisogno che io dipingessi le immagini. L’opera del quadro specchiante è fenomenologica, perché io vedo nello specchio il tempo e lo spazio così come esistono: lo spazio – tempo è l’autore del mio lavoro, non io. Io ho solo creato la possibilità di rivelarsi allo spazio-tempo».

Sulla vicinanza tra l’intuizione artistica e quella scientifica: «Nel mio lavoro c’’è una intuizione, che è quella dell’arte, quella di verificare l’esistente attraverso questa intuizione. Ma la stessa intuizione ce l’ha lo scienziato: lo scienziato intuisce e poi va alla ricerca della verità o meno di quella intuizione».

Sul suo speech all’Unesco: «Recentemente sono stato all’Unesco: ho aperto il grande incontro mondiale che fanno ogni due anni con tutti i rappresentanti dei paesi del mondo della Cultura e ho presentato questo progetto di pace preventiva, basato sul terzo paradiso, l’immagine che vede insieme tre cerchi, che si incontrano in un mezzo che può esplodere con la guerra o unire con la pace».

Alla domanda in quale delle sue opere si riconosce maggiormente: «Il mio è un percorso – Risponde – E il percorso che parte dall’ignoranza e va verso la conoscenza. Io mi ritengo L’ignorante che vuole superare l’ignoranza, cioè il non conoscere. Noi viviamo nelle convenzioni, che sono solide, valide ma provvisorie. Quindi quando non si è a conoscenza di qualcosa, ma se ne sente il bisogno si crea una convenzione che surroga la mancanza. Attraverso le intuizioni e alla ricerca possiamo arrivare sempre di più a capire, e quel surrogato di comprensione può diventare verità».

Il racconto della sua Cittadellarte, una cittadella dell’arte che ha aperto a Biella e dove vive: “Cittadella vuol dire vuol dire Roccaforte, vuol dire il luogo della difesa. Io nel mio progetto ho unito Cittadella con città e città dell’arte: in tutte e due c’è il termine città, che è l’apertura verso l’incontro, verso l’estensione. Cittadellarte unisce la conservazione e l’estensione: due elementi già per me molto importanti».

Sull’intelligenza artificiale: «L’intelligenza artificiale permette di tradurre immediatamente in memoria tutto quello che noi stiamo facendo: la memoria che noi immettiamo nell’intelligenza artificiale raccoglie tutto il passato perché noi siamo il risultato del passato, ma nello stesso tempo immettiamo memoria, continuamente, tutti insieme: creando questo grande cervello unico che è il nostro cervello di tutti. In questo cervello ci troviamo a essere veramente connessi con quella memoria che stiamo producendo minuto per minuto sulla terra. Una memoria che non rimane distante, diventa realtà immediata, così che la memoria e il presente arrivino quasi a combaciare».