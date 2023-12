Diciottenne muore in un incidente stradale a Valfurva

Ancora morti sulle strade lombarde. Dopo l’incidente di Eupilio nella scorsa notte in provincia di Como, lunedì mattina un altro giovanissimo ha perso la vita in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta poco prima delle 9 di lunedì lungo la strada statale 300 a Valfurva, in provincia di Sondrio. Secondo una prima dinamica, si tratterebbe di un incidente stradale fra due veicoli, un frontale.

La vittima è un ragazzo di 18 anni alla guida di uno dei due veicoli, sul quale viaggiava anche un giovane di 16 anni finito in ospedale a Sondalo in codice giallo con un trauma toracico.

Una terza persona, coinvolta nell’incidente, nel se ondo veicolo, non è dovuto ricorrere alle cure mediche. Sul posto elisoccorso, auto infermieristica, ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri.

Sul punto Anas informa di «traffico momentaneamente bloccato per incidente, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 300 “del passo del Gavia” al km 7 in località Valfurva (SO). Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due autovetture e si registra una vittima. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile».