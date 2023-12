Fine dell’anno con l’anticiclone, clima mite e belle giornate

L’anticiclone delle Azzorre si estende sul Mediterraneo e mantiene il tempo stabile e il clima mite anche sul Nord Italia fino al nuovo anno. Il Centro Geofisico Prealpino osserva perturbazioni atlantiche che scorrono a latitudini più elevate con assenza di precipitazioni. La stagnazione atmosferica favorisce la persistenza di nebbie o nubi basse sulla pianura.

Giovedì il tempo rimarrà simile, molto nuvoloso o coperto al di sotto di 1500 metri ma asciutto o con solo pioviggini. In montagna dapprima soleggiato e passaggi nuvolosi nel pomeriggio. Clima ancora mite per la stagione.

Venerdì avremo cielo molto nuvoloso o coperto in pianura ancora sotto nubi basse o nebbie. In montagna oltre i 1000-1500 metri in parte soleggiato con velature e passaggi nuvolosi nel pomeriggio. Temperature stazionarie in pianura ma in calo sulle Alpi.

(Nella foto di Ulisse Piana la Chiesa di Santa Maria foris portas a Castelseprio)