“Forza Ludo!”, gli atleti di Cantello a canestro per sostenere il bambino ferito in un incidente stradale

C’è tutta la comunità di Cantello a fare il tifo per Ludovico, il bimbo di 8 anni che domenica sera è rimasto ferito in un brutto incidente stradale, ma il gesto più emozionante l’hanno fatto ieri sera gli atleti che disputano i campionati Uisp di basket.

«Domenica un nostro amico ha avuto un brutto incidente in macchina – scrive Riccardo sulla pagina gruppo Facebook L’umiltà di chiamarsi Minors – La situazione non è delle migliori, ma sta lottando. E noi, per far sentire tutto l’affetto possibile a mamma e papà, ieri sera abbiamo riempito la nostra palestra. Facciamo la Uisp, non c’è il tiro da 3 dall’angolo, un sacco di gente è rimasta in piedi per tutta la gara perché non c’era più posto. Ma c’eravamo tutti. Il nostro paesino è talmente piccolo che non c’è neppure il semaforo. Ma il nostro cuore è grande».

A sostenere e a diffondere l’iniziativa il sindaco di Cantello Chiara Catella, che è in costantemente in contatto con la mamma e il papà di Ludovico e che ieri dal suo profilo ha invitato i cittadini a partecipare numerosi per far sentire il sostegno di tutta la comunità al piccolo e alla sua famiglia: «Come ci hanno detti i genitori le condizioni di Ludo sono stabili e i medici stanno iniziando a diminuire alcuni farmaci per valutare le reazioni del suo fisico al trauma che ha subito. Noi nel frattempo ieri sera eravamo tutti lì per lui. Quando uno di noi è in difficoltà Cantello risponde sempre “presente!”».