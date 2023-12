Giuseppe Saronni presenta il volume “Tre Valli Varesine: la storia”

Nell’ideale cornice della libreria Ubik, nel cuore di Varese, si è tenuta nella mattinata di sabato 16 dicembre, in una sala gremita da appassionati e addetti ai lavori, la presentazione del volume “Tre Valli Varesine: la storia”.

Ospite d’onore dell’evento il campione del mondo Giuseppe Saronni, vincitore di quattro edizioni della competizione, che ha scritto anche la prefazione del volume: “Ci tenevo ad esserci come protagonista per le corse e, quando Sergio mi ha coinvolto per scrivere la prefazione, sono stato entusiasta della cosa ed ho accettato molto volentieri”.

Un evento pieno di racconti e di ricordi dell’autore Sergio Gianoli e del protagonista Giuseppe Saronni che ha deliziato la platea nel far rivivere le sue quattro vittorie: “Quella del 1988 su Bontempi è forse quella che ricordo più volentieri perché ho vinto in volata contro un corridore che in quel momento era proprio nello splendore della sua carriera. La vittoria del 1977, quando arrivammo in tre allo sprint finale all’interno dello stadio Franco Ossola, invece, è stata quella più di astuzia e furbizia: ho sfruttato una pozzanghera all’interno della pista per poter sferrare lo scatto finale”. Ha raccontato Saronni.

Un volume che racconta le 102 edizioni della Tre Valli Varesine: “Sono felice di aver colmato quello che io ritenevo essere un vuoto per una competizione importante che tanto lustro e visibilità dà alla nostra Provincia e alla nostra città di Varese. Il volume è già in distribuzione da diverse settimane e, sia le vendite, che il gradimento da parte del pubblico mi inorgoglisce per quanto è stato fatto”. Le parole di Sergio Gianoli in apertura della mattinata.