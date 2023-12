Il bottino delle ladre bambine fermate a Busto Arsizio dalla Polizia. I proprietari si facciano avanti

Sono minori e di età inferiore a 14 anni, quindi non imputabili, e ieri sera (giovedì) la pattuglia della Polizia di Stato di Busto Arsizio ha dovuto nuovamente occuparsi delle due ladre bambine, rispettivamente di 10 e 12 anni, individuate questa volta in un bar nella zona del Palazzo di Giustizia.

Anche ieri le ragazzine, senza documenti e ostinatamente restie a fornire i loro dati, sono state accompagnate in Commissariato e perquisite. Addosso avevano, oltre a un cacciavite e una pinza, una collana, un anello, un paio di orecchini, due braccialetti, tre orologi, tre medaglie commemorative dell’Associazione Commercianti di Varese e delle banconote, il tutto più che probabile bottino di un furto commesso poco prima.

Pur non risultando ancora presentata una denuncia, per individuarne i legittimi proprietari che vorranno raggiungere i locali del Commissariato o telefonare al centralino e chiedere la restituzione del maltolto, se ne pubblica una fotografia. Le due giovanissime, segnalate alla Procura della Repubblica dei Minorenni, sono trattenute in Commissariato in attesa della individuazione e collocazione in una comunità.