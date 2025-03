Fashion Days a Busto Arsizio, incontro con Daniele Cassioli

Nell’ambito dei Fashion Days, patrocinati dall’Amministrazione Comunale, che si terranno anche a Busto Arsizio dal 13 al 16 marzo, le associazioni Brughiera Ca’ Da Mat, Amanetta e i club Lions del territorio, in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, propongono alle 18.30 del 13 marzo a Villa Calcaterra l’evento “Insegna al cuore a Vedere: un’esperienza “visionaria” con Daniele Cassioli”.

Una serata che vedrà la presentazione del libro “Insegna al cuore a vedere” dell’atleta paralimpico pluripremiato Daniele Cassioli, presidente dell’Associazione Sport Real Eyes che opera nel territorio per promuovere autonomia, fiducia e integrazione attraverso lo sport, dando a bambini e ragazzi con disabilità l’opportunità di scoprire il proprio potenziale.

Durante la presentazione, verrà proposta un’esperienza di simulazione della cecità con apposite maschere che permetteranno ai partecipanti di sviluppare la fiducia reciproca e scoprire nuove risorse interiori.

Tra le altre attività, verrà chiesto di riconoscere tessuti e capi di abbigliamento, in linea con una delle tematiche dei Fashion days, la moda.

«Un’opportunità per vivere un momento di condivisione lontano da preconcetti e barriere: questo il senso dell’incontro che lancerà anche un messaggio di speranza a chi si trova ad affrontare situazioni complicate. Come nel caso di Cassioli, le difficoltà possono spingere a sviluppare inaspettate sensibilità per superare ostacoli che sembrano invalicabili, certo occorre molto impegno e tanta determinazione, ma ci si può provare», commenta l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni.