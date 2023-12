Il consiglio regionale dice no al raddoppio dei fondi per i centri antiviolenza. Astuti amareggiato

Il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti dopo la bocciatura, ieri, in Consiglio regionale, della mozione presentata dal Pd e sottoscritta da tutto il centrosinistra con cui si chiedeva il raddoppio delle risorse a bilancio in favore dei centri antiviolenza: «Sono molto deluso e amareggiato per la decisione della giunta regionale lombarda di non aumentare le risorse, già non particolarmente significative, di propria pertinenza diretta messe a bilancio per il contrasto alla violenza di genere. Risorse che sono destinate innanzitutto ai centri antiviolenza. Stiamo parlando di un incremento di poco più di un milione di euro, pari allo 0,003%, del bilancio regionale. Non si è voluto fare nemmeno questo sforzo».