Il Natale che fa bene, i regali che aiutano i ragazzi disabili del Gruppo Amicizia

Si entra da una piccola porticina in via Cesare Battisti a Gorla Minore e si è catapultati in un mondo parallelo. Quello che dall’esterno sembra un negozietto minuscolo, in realtà rappresenta uno dei punti di riferimento del Natale solidale in valle Olona.

Galleria fotografica A Gorla Minore le proposte regalo che aiutano il Gruppo Amicizia 4 di 14

Siamo a “Amicizia in Bottega“, il punto espositivo e di vendita dei lavori realizzati dai ragazzi disabili del Gruppo Amicizia: fra gli scaffali è possibile trovare dipinti, intagli e creazioni che gli ospiti della cooperativa sociale hanno realizzato negli ultimi mesi.

«Ogni anno il loro impegno in vista del Natale è incredibile: è un grande orgoglio il fatto che tante persone scelgano di acquistare i loro regali da noi – raccontano gli educatori – inoltre tutto ciò che raccogliamo è utile al prosieguo delle attività del centro per tutto l’anno».

Fra le mensole, non è possibile però trovare soltanto i bei lavori dei ragazzi, ma anche oggettistica e prodotti gastronomici provenienti da altre realtà del Terzo settore: «Tutti marchi selezionati da noi e apprezzati da chi ci viene a trovare» sottolineano.

Negli ultimi anni è sempre più diffusa la tendenza a scegliere regali solidali, che non solo raccontino dell’affetto di chi fa un regalo, ma che esprimano una scelta di cuore, che aiuti i meno fortunati. Il Gruppo Amicizia è pronto a offrire oggetti, confezioni, ma soprattutto cuore a tutti i gorlesi e non solo.

Per informazioni su “Amicizia in Bottega” e il Gruppo Amicizia: è possibile contattare il numero 0331 604570.