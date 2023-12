Il “nostro” 2023 nelle ricerche su Google

Nelle ricerche che facciamo su Google c’è tutto il nostro mondo. È sempre curioso spulciare la classifica delle cose più cercate dell’anno, una lista che Google fa ogni dicembre.

Suddivisa per argomenti possiamo divertirci a guardare cosa si è cercato in Italia (qui) e all’estero (qui). Va detto che non è una lista delle cose più cercate in assoluto, perché alcune, come ad esempio le previsioni del tempo o i risultati delle partite di calcio, sono sempre ai primi posti. Per questo motivo, Google realizza queste liste inserendo i termini di ricerca che in quest’anno hanno avuto una crescita rilevante rispetto all’anno precedente.

Personaggi

E allora vediamo un po’ che cosa gli italiani hanno voluto “approfondire” quest’anno: tra i personaggi abbiamo il tennista Jannik Sinner e non poteva essere diversamente. Segue calciatore belga Romelu Lukaku, che durante l’estate aveva lasciato l’Inter per andare alla Roma e due donne legate alla politica, la deputata di Forza Italia Marta Fascina, anche ex compagna di Silvio Berlusconi e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. In ottava posizione c’è Andrea Giambruno, giornalista Mediaset ed ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra gli attori e le attrici spicca Chiara Francini: il suo monologo a Sanremo l’ha fatta balzare “agli onori della cronaca”, come si suol dire.

Adii

Questa invece la lista delle persone scomparse nel 2023 e che risultano nella ricerca di Google: al primo posto Maurizio Costanzo a seguire Silvio Berlusconi, Matteo Messina Denaro, Toto Cutugno, Gianluca Vialli, Francesco Nuti, Matthew Perry, Tina Turner, Michela Murgia, Gina Lollobrigida.

Film

Tra i film abbiamo in testa Oppenheimer, seguito, al secondo posto, da Barbie. Terzo, il bel film della Cortellesi C’è ancora domani.

Serie Tv

Al primo posto troviamo Mare fuori, la serie incentrata sulle vicende dei detenuti e del personale di un Istituto Penale per i Minorenni di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. Al secondo posto c’è la fiction Mediaset Buongiorno, mamma!, e al terzo Lidia Poët, serie Netflix dedicata alla prima donna a entrare nell’ordine degli avvocati in Italia.

Perché…

In questa categoria le domande degli italiani su Google e ce ne sono davvero di strane. Al primo posto il perché della guerra tra Israele e Hamas, al terzo perché il conduttore televisivo Fabio Fazio non lavora più in Rai. Molti si chiedono perché si festeggia il Ferragosto e l’8 marzo, o perché il calciatore nigeriano del Napoli Victor Osimhen porta la mascherina e perché la Juventus ha perso 15 punti in classifica.

Ricette

Tra le curiosità segnaliamo la ricerca di Google “in cucina”: al primo posto si chiede come si cuciano le lenticchie, al secondo i bigoli, al terzo lo scammaro ( è una gustosa frittata di pasta realizzata senza uova che fa parte della tradizione culinaria partenopea), al quarto gli gnocchi di zucca senza patate. All’estero invece qual è la ricetta più cercata? Al quinto posto troviamo la nostra mitica pasta e fagioli. Al primo la ricetta del Bibimbap una ciotola di riso coreana con verdure, carne, uovo e salsa al miele.