Incidente in un’azienda di materie plastiche. Venticinquenne in ospedale in codice giallo

Un uomo di 25 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in un’azienda di Fagnano Olona che si occupa di lavorazione di materie plastiche. L’infortunio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, e sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica per prestare le prime cure al ferito che è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio.

In azienda sono arrivati anche i carabinieri e personale dell’Ats Insubria per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il secondo di una certa rilevanza solo oggi (mercoledì) in provincia di Varese.