Investita a Gerenzano da un’auto, 70enne finisce in codice rosso al Niguarda

L’auto che investe l’anziana, le ambulanze e il ricovero urgente all’ospedale, a Milano. È successo a Gerenzano nella mattinata di sabato.

Il fatto è avvenuto in via Clerici alle 9.20 e ha visto coinvolte due persone, una donna di 29 e una di 72 che ha avuto la peggio: è stata soccorsa dal 118 di Milano intervenuto con ambulanza e automedica e che ha disposto il ricovero in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dove la ferita è stata trasportata a bordo di un elicotteronsanitario dell’ospedale Sant’Anna.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Saronno che hanno rilevato il sinistro stradale.