Rossella La Gamba presenta il suo libro “L’avvocato in scarpe da running” a Gerenzano

Domenica 23 febbraio alle 16 a Palazzo Fagnani a Gerenzano, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna culturale “Un Tè con l’Autore”.

Protagonista dell’incontro sarà Rossella La Gamba, autrice del libro “L’avvocato in scarpe da running”, scritto in collaborazione con Claudia Gaetani e pubblicato da Anima Edizioni. Nel suo libro, l’autrice affronta il tema della malattia come un’opportunità di crescita e consapevolezza, abbattendo i muri del silenzio e raccontando la propria esperienza con grande sincerità.

Rossella La Gamba condivide con i lettori il suo percorso di cambiamento, in cui lo sport ha avuto un ruolo fondamentale. Le scarpe da running, simbolo della sua determinazione e della sua voglia di non arrendersi, l’hanno accompagnata in questa nuova avventura, che l’autrice racconta con passione e autenticità.

L’evento – organizzato dalla Cooperativa Scelag, in collaborazione con Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Gerenzano – rappresenta un’occasione per ascoltare dalla viva voce dell’autrice il racconto della sua storia, fatta di sfide, scelte coraggiose e nuove consapevolezze.

Ingresso libero.