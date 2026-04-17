Gerenzano
Al teatro di Gerenzano, risate in dialetto con “El maala… l’è minga malaa”
Domenica 19 aprile al teatro San Filippo Neri, la divertente versione in dialetto del “Malato immaginario” di Molière. Ingresso gratuito
A Gerenzano torna il teatro dialettale. Domenica 19 aprile, alle 16, il Teatro San Filippo Neri ospiterà lo spettacolo “El maala… l’è minga malaa”, adattamento in chiave ambrosiana del celebre “Malato immaginario” di Molière.
L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Gerenzano insieme alla compagnia “Attori per Caso” di Saronno.
Lo spettacolo prende ispirazione dalla commedia scritta da Molière nel 1673, riproponendola in una versione dialettale che punta a valorizzare la tradizione locale e rendere ancora più vivaci situazioni e personaggi.
Al centro della scena, una storia fatta di equivoci, paure e ironia, che ruota attorno alla figura del protagonista, convinto di essere costantemente malato, tra medici improbabili e familiari alle prese con le sue manie.
La regia è firmata da Marco Biscella, che cura anche l’adattamento, mantenendo lo spirito originale dell’opera ma calandolo nella cultura e nella lingua del territorio.
L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.