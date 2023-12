La International Skating sul trono regionale Uisp

Alla Rassegna Regionale UISP che si è tenuta a Castenedolo gli atleti dell’International Skating di Busto Arsizio si sono aggiudicati il titolo di campioni regionali.

Medaglia d’oro con il quartetto giovani che si sono esibiti su una coreografia dedicata all’Europa e che ha visto la partecipazione di David, Siria, Rebecca e Noemi. Medaglia d’oro con il gruppo New Folk – Artistic Team – sul tema “Fuoco” con le atlete Arianna, Marina, Noemi, Giulia, Francesca, Greta, Ludovica, Martina, Martina.

Alla Rassegna Nazionale UISP che si è tenuta nel fine settimana tra l’8 e il 10 dicembre a Mantova, nel Palazzetto Unical, International Skating ha ottenuto un 8°posto con il quartetto Europa e un 6° posto con il gruppo New Folk.

Con il quartetto Professional Senior – nato con la collaborazione della Rotellistica Gallaratese e che non aveva partecipato alla Rassegna Regionale per infortunio – è arrivato il fantastico terzo posto. Sul tema “Juliet”, le atlete Sofia, Sofia, Silvia e Chiara sono riuscite a ottenere ottimi punteggi sulla coreografia e sulla performance. Un risultato incredibile visto che il quartetto è di nuova formazione, ha alle spalle solo tre mesi di allenamento e soprattutto per il livello molto alto delle contendenti. Una bella e proficua collaborazione.

Domenica 17 dicembre a partire dalle 20 ci sarà il Galà Natale sui Pattini 2023 al PalaCastiglioni di Busto Arsizio con la partecipazione di tutti gli atleti del sodalizio bustocco.

Benvenuti a “Fantasie di Natale”, lo spettacolo di pattinaggio che vi porterà in un viaggio magico attraverso la gioia e la bellezza delle festività natalizie. Con coreografie incantevoli, musica coinvolgente e performance straordinarie, questo saggio di pattinaggio celebra lo spirito natalizio e porta in scena la magia del periodo più affascinante dell’anno.

Nello spettacolo si alterneranno atleti e atlete esperti con i più giovani che pattinano da pochi mesi ma che sono già in grado di mostrare la propria bravura sui pattini. Questo saggio è impreziosito da quattro momenti speciali dove i campioni del sodalizio si cimenteranno nelle performance di gara.

In “Fantasie di Natale” si intrecciano la maestria tecnica del pattinaggio artistico con l’atmosfera festosa del Natale, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e memorabile. Una fusione di arte e sport, di emozioni e performance, che porterà gioia e incanto nei cuori e regalerà un ricordo indelebile di questa magica stagione. Buon divertimento.