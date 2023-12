Liliana Segre ringrazia gli Amici del Monte Orsa per il Sentiero del Silenzio

Una bella foto e un affettuoso messaggio autografo. La senatrice a vita Liliana Segre ha voluto ringraziare così gli Amici del Monte Orsa per la realizzazione del Sentiero del Silenzio, il percorso inaugurato venerdì 8 dicembre, a 80 anni esatti dalla sera in cui la piccola Liliana insieme al papà Alberto e due cugini percorsero quello stesso sentiero per cercare la salvezza in Svizzera.

Non avendo potuto partecipare personalmente Liliana Segre, che quest’anno ha compiuto 93 anni, ha affidato al figlio Alberto Belli Paci il compito di rappresentarla e ha inviato all’associazione il suo ringraziamento: “Agli Amici del Monte Orsa, artefici della memoria”.