Mercatini, albero e giochi. A Carnago si accende il Natale

Era nata come una festa per i carnaghesi, nell’ormai lontano 2014, quando i ragazzi del teatro Agorà hanno deciso di addobbare il grande pino della piazza in occasione delle feste; ma col passare delle edizioni è diventata una vera e propria tradizione, da aggiungere a tutte quelle natalizie che vengono tramandate da generazioni, diventando un appuntamento fisso anche per gli amici dei paesi vicini.

Di anno in anno le novità non sono mancate, tanto che ultimamente gli appuntamenti iniziano la sera del 7 con intrattenimento e stand gastronomico in piazza San Giovanni Bosco.

Il centro della festa però, sarà anche quest’anno il giorno dell’Immacolata, con le bancarelle presenti già dalla mattina, lo stand gastronomico sempre aperto, lo scivolo di neve e la rappresentazione dei bambini; tutto ciò in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e dell’accensione dell’albero nel tardo pomeriggio, al quale verrà aggiunto il Concorso dei Presepi e la distribuzione dell’immancabile Casoeula con polenta (a partire dalle ore 19).

Ecco tutti gli orari dei diversi appuntamenti:

7 DICEMBRE 2023

dalle ore 19:00 Serata sotto le stelle

Apertura Scivolo di Neve e Stand Gastronomico

ore 20:45 Concerto Live con la Christmas Friends Band

8 DICEMBRE 2023

ore 11:00 S.Messa Immacolata Concezione

Bancarelle a tema natalizio e apertura Scivolo di Neve

ore 12:00 Apertura Stand Gastronomico

ore 15:00 e 16:30 Rappresentazione dei bambini dell’iniziazione

cristiana: “È Natale se ci sei TU! Venite con noi ad annunciare, visitare e adorare Gesù Bambino”

ore 17:45 Arrivo di Babbo Natale e accensione Albero di Carnago

Apertura Concorso Presepi

ore 19:00

Casoeula con Polenta d’asporto su prenotazione:

Giuliano 334.7041624 – Luciano 392.2369249