Per salutare il Solstizio d’Inverno, a Germignaga un inedito concerto notturno a lume di candela

Alle ore 04.28 del 22 dicembre si verificherà il Solstizio d’Inverno 2023. Così, dopo il fortunato concerto all’alba dello scorso 21 giugno, a Germignaga hanno ideato una nuova iniziativa per celebrare questa ricorrenza. Nella notte più lunga dell’anno, infatti, le note di Andrea Tonoli risuoneranno nella sala della Colonia Elioterapica illuminata da centinaia di piccoli lumi.

Ad esibirsi sarà il giovane e poliedrico compositore e pianista italiano, conosciuto a livello internazionale per i suoi album intimi e riflessivi e per le colonne sonore per cinema e tv. Al suo attivo gli album “AnarchAngel vol.1” e “AnarchAngel vol.2”, colonne sonore per National Geographic, VOGUE Taiwan, la serie “Oath of love”, tra le più vista in Cine nel 2022, il film “Scars we carry”, oltre che la partecipazione con alcuni brani al film “Ephemere – La bellezza inevitabile”.

«Nel calendario delle nostre proposte culturali – commenta il sindaco Marco Fazio – stiamo cercando di toccare sensibilità diverse, spaziando da proposte tradizionali a momenti più sperimentali. Ci piace l’idea di scoprire e riscoprire i luoghi del nostro comune anche attraverso proposte inconsuete, che possano intercettare fette di pubblico nuove. Siamo contenti che Andrea Tonoli abbia accettato il nostro invito, e siamo certi che le note del suo piano regaleranno una serata indimenticabile».

Le porte della Colonia saranno aperte dalle 23. Alle 23.45 le luci si spegneranno del tutto per lasciare posto a centinaia di piccoli lumi (reali e a led). Il concerto si concluderà alla 01:00 circa e sarà ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni: Pagina facebook Comune di Germignaga – Whatsapp Germignaga Informa +393894714737