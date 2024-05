A Gorla le “Botteghe Aperte” ricordano quanto vale il commercio locale

Quanto è importante il commercio locale?

Il sudore della fronte di piccoli commercianti e propietari di negozi e aziende, che investono nella loro attività impegno e sacrificio.

Nelle piccole realtà come Gorla Minore, essi diventano punti di riferimento fondamentali per la comunità, offrendo servizi e quel sorriso accogliente che fa la differenza, magari per un anziano solo.

Con la volontà di celebrare tutto ciò, anni fa nacque Botteghe Aperte, una manifestazione che torna anche quest’anno a ravvivare il comune della Valle Olona.

Per tutto il giorno via Roma e via Vittorio Veneto saranno chiuse al traffico e si potrà passeggiare per il paese fra punti ristoro, esibizioni musicali, stand di associazioni e soprattutto bancarelle dei commercianti. Ci saranno perfino parrucchieri che taglieranno i capelli per strada, esibizioni di giovani danzatori e momenti imperdibili come lo scorso anno, quando un giovane batterista incantò tutta Gorla.

Botteghe Aperte si trasforma dunque in un modo colorato e vivace per ricordare ai cittadini tutte le attività presenti in paese e quanto possa essere semplice trovare tutto il necessario da acquistare a due passi da casa.

«Quest’anno Botteghe Aperte torna con ancora piū significato – sottolinea Mauro Elzi, presidente della “Gorla che lavora” (l’associazione che ha organizzato l’evento in collaborazione con l’amministrazione comunale) – Alcuni esercizi commerciali hanno chiuso e altri non navigano in ottime acque. Oltre alla festa e alla possibilità di stare insieme in strada, la giornata è un invito ai gorlesi a uscire di casa, per conoscere le realtà associazionistiche presenti in paese e soprattutto per incontrare commercianti e imprenditori locali, che si impegnano ogni giorno».