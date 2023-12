“Perché nessuno resti solo la vigilia di Natale”: a Luino si aggiunge un posto a tavola

Il Comune di Luino, in collaborazione con diverse associazioni locali come la Caritas, la Banca del Tempo, la NovaCoop e la Parrocchia cittadina, organizza una Cena di Natale speciale dedicata alle persone sole.

L’iniziativa si propone di offrire un momento di calore e condivisione a coloro che, per vari motivi, si trovano a trascorrere la notte di Natale senza la compagnia di amici o familiari. La serata è pensata in particolare per le persone anziane che, pur avendo parenti, si trovano a vivere la magia della Vigilia di Natale lontano da tutti.

«Questa iniziativa è una bellissima esperienza che unisce le forze di diverse realtà locali. Stiamo lavorando in perfetta sintonia, con un unico fine comune: garantire che nessuno si senta solo durante la Vigilia di Natale – racconta Elena Brocchieri, Assessore al Sociale del Comune di Luino -. La nostra speranza è che questa cena non solo offra momenti piacevoli, ma che possa anche essere l’occasione per la nascita di nuove relazioni e amicizie durature. Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono impegnati a titolo diverso per organizzare un evento così significativo. Mi sento davvero orgogliosa di coordinare un gruppo così speciale di persone che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questa cena nella notte di Natale».

La Cena di Natale si terrà il 24 di dicembre presso l’Oratorio San Luigi di Luino alle 20:00, offrendo un menu festivo e un’atmosfera accogliente. Tutte le persone sole sono invitate a partecipare e a condividere la magia del Natale insieme alla comunità. A seguire, tombola a cura del gruppo Scout di Luino. È organizzato anche un servizio di trasporto per tutti coloro che volendo partecipare non possono causa mancanza di mezzo privato.

L’evento non sarebbe stato possibile senza il generoso contributo e l’impegno delle associazioni coinvolte, dimostrando ancora una volta che la solidarietà e l’unità possono fare la differenza nella vita di chi si trova in situazioni difficili.

Per ulteriori informazioni o per partecipare come volontario, contattare l’Ufficio Sociale del Comune di Luino.

Le adesioni per chi volesse partecipare, vanno comunicate a:

CARITAS: 366.2633715 (mar – ven dalle 9:00 alle 11:00)

BANCA DEL TEMPO: 338.1763720 (lun – sab dalle 17:00 alle 20:00)

ORATORIO SAN LUIGI: 0332.535480 (ven – dom dalle 17:30 alle 18:30)

SAN VINCENZO: 375.6531346 (lun – dom)

Termine massimo venerdì 15 dicembre.