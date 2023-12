Più mercatini e street food a Busto Arsizio, non solo in centro. La giunta ha approvato i criteri

Che sia di Natale o dei prodotti tipici, di un consorzio di venditori di abbigliamento, di antiquari o uno street food dovrà rispettare certi standard e Busto Arsizio apre le porte a tante nuove occasioni.

Su proposta dell’assessore Maffioli, infatti, la giunta ha approvato i criteri per la valutazione delle proposte per la realizzazione di mercatini occasionali (ad esclusione di quelli periodici) e street food in parchi, vie e piazze della città dal centro ai quartieri.

I criteri saranno contenuti in un avviso di prossima pubblicazione, dal titolo: “Manifestazione di interesse per la realizzazione di mercatini occasionali e street food”. Tra i criteri la qualità dell’offerta progettuale (tipologia degli stand espositivi e uniformità cromatica/omogeneità delle postazioni); la qualità dei prodotti, la presenza di attività ulteriori ed eventi collaterali, le attività di comunicazione.

Verrà riconosciuto un punteggio maggiore alle proposte che si svolgeranno nell’area 2 (Piazza Vittorio Emanuele, Via Montebello, Piazzetta via Manara-Parco Foscolo, Piazza San Michele, Sacconago (Piazza Chiesa Vecchia), Borsano (via Della Ricordanza), Beata Giuliana (Piazzale con accesso da viale Stelvio).

Nel caso venissero presentate proposte di mercatini su 2 o più periodi, il primo dovrà essere svolto obbligatoriamente in AREA 2. L’area 1, invece, comprende Piazza Santa Maria, Piazza San Giovanni, Via Milano e limitrofe.