Pronta la pista di pattinaggio di Cuasso al Monte!

È stato completato sabato 2 dicembre l’allestimento della pista di pattinaggio a Cuasso al Monte da parte dell’associazione ON, diretta da Max Laudadio.

Aprirà l’8 e sarà nella piazza dell’anfiteatro fino al 14 gennaio. Ci saranno ospiti speciali in alcuni giorni, come per esempio Cristiano Militello il 23 dicembre e il Gabibbo il 30 dicembre.