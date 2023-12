“Quel che non sai di Varese”, il libro di Samuele Corsalini

Samuele Corsalini è un giovane scrittore varesino. Dopo aver cominciato a studiare l’albero genealogico della sua famiglia, che conta più di 1700 persone, ha iniziato ad incuriosirsi rispetto ad alcuni aspetti della nostra città che nel tempo sono molto mutati e di cui pochi sono a conoscenza: «Mi sono informato molto, volevo sapere, conoscere tutti gli aspetti del passato della mia famiglia – racconta – Ho letto i loro atti di nascita, sono andato a vedere dove erano situate le loro abitazioni, mi sono anche iscritto a molti gruppi social di foto storiche della città di Varese, così mi sono appassionato. Ho iniziato a raccogliere tutte le informazioni che trovavo e alla fine ho sviluppato questo itinerario, che parte dal punto panoramico che affaccia sul lago di Varese all’imbocco dell’autostrada, arrivando fino a piazza Montegrappa».

“Quel che non sai di Varese”, questo il titolo del volume che raccoglie tante piccole curiosità, accompagnando il lettore attraverso una passeggiata che non si limita al centro città, ma arriva a toccare anche i quartieri di Bizzozzero, Biumo, il Sacromonte, il Campo dei Fiori, Velate e Masnago. «Ci sono tante cose che soprattutto i giovani non conoscono e nemmeno immaginano – conclude Corsalini – Ho raccolto piccole cose, dei flash, soprattutto per attrarre i più giovani e avvicinarli alla Storia. I ragazzi di oggi non sono più abituati ad analizzare, sopportano solo stimoli brevi».