Torna la fiaccolata di fine anno al Sacro Monte di Varese

Torna una luminosa tradizione delle feste al Sacro Monte di Varese.

Venerdì 29 dicembre 2023 alle 20.30 partirà la tradizionale fiaccolata di fine anno lungo la via Sacra del Sacro Monte di Varese, che si svolgerà lungo il percorso tradizionale, dalla Prima Cappella fino ad arrivare al Santuario. All’arrivo vin brulè e panettone con gruppo Alpini Varese e musiche natalizie con Associazione Filarmonica di Comerio.

L’evento è organizzato ogni anno dalla Parrocchia di Santa Maria del Monte in partenariato con il Comune di Varese e in collaborazione con il Gruppo Alpini di Varese mentre, in occasione della fiaccolata, verrà aperto in via straordinaria il Museo Baroffio, dove sarà possibile vedere la tela inedita “Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e Giuseppe Bernascone” e durante la visita potranno essere ammirate anche le Natività antiche e contemporanee conservate in museo.

La tela sarà sottoposta a un restauro importante grazie ad un finanziamento di Fondazione Comunitaria del Varesotto e al bando “Tesori Nascosti”: accanto a questa somma, è partita una raccolta fondi volta a sostenere parte dei costi del restauro dell’opera, in quanto di particolare importanza per il significato storico. È l’unica opera, infatti, nella quale compaiono entrambi i personaggi: l’ideatore della Via Sacra, Giovan Battista Aguggiari, e il suo progettista, Giuseppe Bernascone.

INFORMAZIONI E ORARI DELLE NAVETTE

Per partecipare alla fiaccolata, sono state predisposte alcune navette, in partenza da piazzale De Gasperi.

L’andata è prevista alle 19.20 e alle 19.50, con percorso Piazzale De Gasperi – Sant’Ambrogio (chiesa) – bivio Velate – Piazzale Montanari.

Il ritorno è previsto invece alle 22.30 e alle 23.00 con partenza da Piazzale Pogliaghi – Piazzale Montanari – bivio Velate – Sant’Ambrogio (chiesa) – Piazzale De Gasperi.

Per maggiori informazioni: info@sacromontedivarese.it oppure 366.774873.