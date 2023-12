Il Sacro Monte è ancora più natalizio dopo Natale

Al Sacro Monte aperture straordinarie dei musei, visite guidate e il 29 dicembre la tradizionale fiaccolata di fine anno lungo la Via Sacra, con servizio navetta dedicato. Per tutte le festività il Sacro Monte sarà poi ricco di eventi, visite guidate, concerti, con le aperture speciali della funicolare per raggiungere il borgo.

LA FIACCOLATA DEL 29 DICEMBRE

Come segnalato nell’articolo dedicato, torna la tradizionale fiaccolata del 29 dicembre al sacro Monte. Il ritrovo è alle 20.30 alla Prima Cappella. Salita lungo la Via Sacra con fiaccole e flambeaux, arrivo dopo circa 1 ora alla terrazza del Mosè dove gli Alpini distribuiranno vin brulè, té, panettone e pandoro accompagnati da musiche natalizie suonate dai ragazzi dell’Associazione Filarmonica di Comerio. a cura della Parrocchia di Santa Maria del Monte, in partenariato con il Comune di Varese.

Per l’evento sarà attivata una navetta speciale dedicata, con partenza da piazzale De Gasperi in zona Stadio. Partenza da piazzale de Gasperi, fermate intermedie Sant’Ambrogio Chiesa e bivio Velate, arrivo in piazzale Montanari. Orari partenza: 19.20 e 1950. Orari del ritorno da piazzale Pogliaghi: 22.30 e 23.00.

In occasione della fiaccolata è prevista anche l’apertura straordinaria del Museo Baroffio e del Santuario. Dalle 20.30 del 29 sarà eccezionalmente possibile ammirare la tela inedita “Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e Giuseppe Bernascone”, oltre alle “Natività” antiche e contemporanee conservate in museo. L’ingresso è 2 €, e il contributo sarà interamente destinato agli interventi di restauro della tela eccezionalmente esposta. Info: info@sacromontedivarese.it | +39 366 4774873

LE ALTRE INIZIATIVE AL SACRO MONTE, FINO AL 7 GENNAIO

Sabato 30 dicembre: alle 11 “Sulle tracce di Aguggiari e Bernascone“: camminata guidata lungo il Viale delle Cappelle per seguire la storia di questo importante percorso devozionale seicentesco e per conoscere anche le figure del frate Giovan Battista Aguggiari e dell’architetto Giuseppe Bernascone. La passeggiata che comincerà alle 11 all’inizio del viale della Cappelle, si concluderà presso il Museo Baroffio dove si potrà dare un volto ai due personaggi, ammirando la tela “Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e Giuseppe Bernascone”, oggetto di prossimo restauro. La durata dell’evento è di due ore. Visita guidata e ingresso in museo: 10 € (il contributo sarà destinato in parte alla raccolta fondi per il restauro della tela esposta in Museo). Info/prenotazione obbligatoria: info@sacromontedivarese.it | +39 366 4774873

Da martedì 26 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 apertura straordinaria del Museo Baroffio e della Cripta del Santuario. L’apertura straordinaria della più antica chiesa di Santa Maria del Monte – la Cripta del Santuario – vede la possibilità di seguire le visite guidate in programma ogni ora. Nello stesso biglietto è compreso anche l’ingresso al Museo Baroffio dove è eccezionalmente esposta la tela “Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e Giuuseppe Bernascone”, oggetto di prossimo restauro. Orari: sabato, domenica e festivi: ore 10-17 | feriali: ore 14-17 | 31 dicembre 2023: chiusura

Il 1 gennaio 2024 alle 15 visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi, in Via Beata Giuliana 5.

biglietto 10 € intero | 5 € ridotto. Visite guidate a cura di Archeologistics. Info/prenotazioni: info@sacromontedivarese.it | +39 366 4774873. Durata un’ora – biglietto 10 €. a cura di Archeologistics.

Prenotazione obbligatoria: info@casamuseopogliaghi.it, tel 328 8377206

Sabato 6 gennaio 2024 due eventi: “Sulle tracce di Aguggiari e Bernascone“. Alle 14.30 su Viale delle Cappelle fino al Museo Baroffio camminata guidata lungo il Viale delle Cappelle per seguire la storia di questo importante percorso devozionale seicentesco e per conoscere anche le figure del frate Giovan Battista Aguggiari e dell’architetto Giuseppe Bernascone. La passeggiata si concluderà presso il Museo Baroffio dove si potrà dare un volto ai due personaggi, ammirando la tela “Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e Giuseppe Bernascone”, oggetto di prossimo restauro. Durata: due ore. Visita guidata e ingresso in museo 10 € (il contributo sarà destinato in parte alla raccolta fondi per il restauro della tela esposta in Museo). Info/prenotazione obbligatoria: info@sacromontedivarese.it | +39 366 4774873

Il secondo è il concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento offerto dal Comune di Varese, alle 18 al santuario di Santa Maria del Monte. A suonare, l’accademia Ensemble: Luca Moretti – Matilde Tosetti, violini. Carlo De Martini, viola – Elisabetta Soresina, violoncello – Paolo Bogno, contrabbasso. Chiara Nicora, fortepiano.

Musiche di W. A. Mozart.

Infine, domenica 7 gennaio 2024 “Il Bambino, la grotta e la stella” alle 15 al Museo Baroffio e del Santuario: una visita speciale per i bambini per conoscere i protagonisti delle storie natalizie attraverso l’osservazione delle opere d’arte conservate in museo e nell’antica Cripta alla ricerca della Sacra Famiglia, dei Re Magi e della stella cometa. Durata un’ora – Ingresso: 5 €. a cura di Archeologistics. Info/prenotazione obbligatoria: info@sacromontedivarese.it | +39 366 4774873

Si ricorda che per tutto il periodo natalizio la Funicolare del Sacro Monte sarà aperta tutti i giorni, dal 26 dicembre a domenica 7 gennaio, con la sola chiusura per il 1° gennaio. Info e orari: www.avtvarese.it/funicolare-di-varese

Proseguono poi gli addobbi, luci e presepi diffusi nei vicoli e negli angoli caratteristici del Borgo di Santa Maria del Monte.

Infine al Centro espositivo Monsignor Pasquale Macchi tutte le domeniche fino al 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00, Località Prima Cappella. “Sacro Monte contemporaneo”: visita guidata gratuita alla collezione di arte contemporanea. Le opere conservate all’interno testimoniano la grande apertura di papa Paolo VI e di Mons. Macchi all’arte del loro tempo. Info/prenotazioni: info@sacromontedivarese.it | +39 366 4774873

LE FESTE NEGLI ALTRI LUOGHI DI VARESE: DAL CENTRO A BIZZOZERO

Non c’è solo Sacro Monte per le festività che vanno da dopo natale all’Epifania.

Innanzitutto, ai Giardini Estensi prosegue lo spettacolo di proiezioni che è possibile ammirare tutte le sere dalle 17 alle 22. Diverse anche le mostre che è possibile visitare ai Musei Civici: dai viaggi e scoperte archeologiche dei fratelli Castiglioni in mostra a Villa Mirabello, alle opere di Guttuso, Baj, Tavernari in esposizione al Castello di Masnago, fino alla mostra dedicata ad Antonio Bassanini, sempre al Castello di Masnago.

I musei in occasione delle festività saranno aperti dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, con le eccezioni del 31 dicembre con l’apertura solo al mattino, mentre il 6 gennaio saranno aperti secondo i consueti orari. La chiusura è solo per il 25 dicembre e il 1° gennaio. Il 7 gennaio l’entrata è gratuita, grazie all’iniziativa Musei Gratis. Maggiori dettagli: https://www.vareseinforma.it/ musei-civici-di-varese-le- mostre-da-vedere-nel-periodo- natalizio/

Tra gli eventi in città va ricordato inoltre, giovedì 28 dicembre, il concerto Gospel alle 21 alla Basilica di San Vittore. Venerdì 29 dicembre alle 18 e alle 21 “Conosci il tuo patrimonio. Archivio, biblioteca e palazzo Estense come non li avete mai visti. Invito a Palazzo”: apertura straordinaria del palazzo per consentire al pubblico la visita autonoma agli spazi civici e culturali del Comune di Varese. Durata percorso: 30 minuti. Ritrovo: Palazzo Estense (portico – lato Anagrafe), via Sacco 5. Accesso gratuito, senza prenotazione. www.comune.varese.it

Sabato 6 gennaio spettacolo “Mille e una storia. Fantastica… Mente” alle 17 in Sala Montanari, Via dei Bersaglieri 1. Spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni in su. Ingresso a offerta libera. Info: www.arcadinoeteatro.com

Domenica 7 gennaio invece è di scena “Il villaggio di Betlemme – Presepe vivente 2023 a Bizzozero” in piazza Sant’Evasio a Bizzozero. A conclusione del periodo natalizio verrà ricostruito, presso il cortile dell’oratorio di Bizzozero e nella piazza antistante, uno spaccato di Betlemme per rappresentare la nascita di Gesù. Per i più piccoli sarà previsto un percorso a tappe all’interno del villaggio alla scoperta dei mestieri all’epoca di Gesù e volto a realizzare uno o più oggetti da portare a casa in ricordo dell’avventura. Info parrocchia. sancarlovarese@gmail.com | mar co.casale@alice.it

Per tutto il periodo natalizio alla chiesa di Cristo Re, in via Abbazia 26, San Fermo, presepe ideato e allestito da Antonio Calabrese che, a partire da materiali poveri, dà forma a uno scenario evocativo nel quale 50 personaggi in movimento, tipici del presepe di tradizione napoletana, contornano la natività. In più di trent’anni questo presepe ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.