Torna Masterchef: è la 13esima edizione, la prima dopo la vittoria varesina

MasterChef Italia sta per tornare con una nuova stagione, la tredicesima: si parte da giovedì 14 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con aspiranti chef di tutte le età, estrazioni sociali e culturali, e provenienti da tutta Italia (e non solo), si candidano ad entrare nella Masterclass di MasterChef Italia, tutti uniti dalla passione per la cucina e dal sogno di diventare il nuovo MasterChef italiano. Il vincitore avrà in palio 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

La giuria sarà composta anche quest’anno dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli: per l’affiatato team è il quinto anno consecutivo. Questa sarà una stagione ricca di novità per MasterChef Italia: il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy festeggerà infatti un traguardo storico, quello dei 300 episodi della versione italiana. Questo traguardo sarà celebrato in un episodio speciale, atteso per fine gennaio.

LE NOVITÀ DI MASTERCHEF 13, DOPO LA VITTORIA VARESINA DI MASTERCHEF 12

Francesca Filippone e Edoardo Franco

La nuova stagione di MasterChef Italia inizierà con i Live Cooking, al centro dei primi due episodi attesi per giovedì 14 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Questa sarà la prima occasione per gli aspiranti chef di far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici: così come hanno fatto nel corso degli anni diversi concorrenti varesini, e in particolare, l’anno scorso, Francesca Filippone, originaria di Rancio Valcuvia e Edoardo Franco, varesino, che ha vinto l’edizione numero 12.

Come già negli ultimi anni, se il piatto presentato riceverà l’unanimità dei voti, il cuoco amatoriale entrerà ufficialmente nella Masterclass; con due voti a favore, invece, dovrà affrontare uno Stress Test, una nuova prova a tempo senza possibilità di appello. Una novità di quest’anno è la presenza di un “giudice ombra”, una persona misteriosa che osserverà da vicino l’operato dei cuochi e il suo parere potrebbe essere prezioso per i giudici quando saranno chiamati a dare il loro responso.

Una volta assegnati tutti e 20 i grembiuli bianchi, i tre chef apriranno ufficialmente la sfida della Masterclass. Quest’anno, il meccanismo della gara includerà alcune novità: in particolare, occorrerà prestare molta attenzione alle sempre più enigmatiche Mystery Box, che potranno essere preziose o rischiose, a seconda delle idee dei giudici.

Nel corso della stagione, si ripresenteranno diverse prove, tra cui lo Stress Test, gli Invention Test, i Pressure Test e gli Skill Test. Tornano anche le prove in esterna per mettere alla prova i cuochi amatoriali su ingredienti e ricette del territorio, e per vederli alle prese con la linea di veri ristoranti. Tra le località che hanno fatto da scenario alle preparazioni dei concorrenti ci sono Messina, la caserma dei vigili del fuoco di Capannelle (Roma), un torneo di padel, la Val di Chiana e il Museo del Cinema di Torino.

GLI CHEF OSPITI DELLA STAGIONE, TRA NOMI NUOVI E ATTESE RICONFERME

Anche quest’anno sono tanti gli ospiti – tra chef stellati e ospiti nazionali e internazionali esperti di food – che porteranno le loro esperienze e i loro insegnamenti al cospetto dei colleghi chef e dei cuochi amatoriali, prima di sottoporre questi ultimi alle prove più insidiose.

Tra questi ci sono nomi noti e attesi (e temuti!) come Joe Bastianich, giudice di MasterChef Italia per 8 edizioni e Iginio Massari, noto e temutissimo guru della pasticceria, che sarà con sua figlia Debora. Torna anche Andreas Caminada, chef svizzero del ristorante tre stelle Schloss Schauenstein, che è stato ospite dell’ultima esterna di Masterchef 11.

Con loro ci saranno anche Alex Atala, chef brasiliano del ristorante D.o.m., due stelle Michelin; Chiara Pavan, chef del ristorante Venissa di Mazzorbo Venezia, sostenitrice di una cucina “ambientale”; Riccardo Gaspari, ex allievo di Massimo Bottura, chef del ristorante SanBrite; Assaf Granit, chef da una stella Michelin originario di Gerusalemme; Mory Sacko, chef francese nato in Senegal da genitori maliani e senegalesi, che ha già conquistato una stella Michelin col suo ristorante MoSuke.