Edoardo di Masterchef incontra i fan nella sua Varese

Un pomeriggio con il caloroso abbraccio dei fan, nella sua Varese. Edoardo Franco, il varesino che ha vinto l’ultima edizione, la dodicesima, di Masterchef Italia è stato ospite sabato 13 maggio al negozio Sky di piazza Monte Grappa. Intervistato dalla giornalista di Sky Barbara Tarricone, Edoardo ha poi risposto alle domande delle persone che erano presenti all’iniziativa. Tra loro molti giovanissimi appassionati del programma dedicato all’alta cucina e che lo hanno seguito fino alla finalissima. Quello di oggi è stato un momento speciale, il primo evento pubblico che ha visto protagonista il giovane talento varesino in città.

Tra le curiosità non poteva mancare quella sui giudici. “Li vedevamo solo durante le puntate – ha raccontato – sono giudici e per definizione sono imparziali. Ho potuto scambiare qualche parola solo con chef Barbieri dopo l’evento in piazza Duomo a Milano e lì mi ha dato qualche consiglio. Non di cucina – ha puntualizzato il concorrente – ma rispetto all’importanza di gestire il successo e di non montarsi la testa. Cose all’apparenza banali, che dette da una persona come lui hanno tutto un significato più profondo”.